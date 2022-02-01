Москва, , 10:53 — REGNUM В Новой Москве с начала 2022 года сдали в эксплуатацию два новых детских сада, сообщает 1 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новые учреждения появились в деревне Староселье в поселении Филимонковском и в деревне Саларьево в Московском. Детсады рассчитаны на 200 и 220 мест. Оба детских учреждения станут частью новых жилых комплексов.

Как рассказал глава городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в зданиях детских садов создана безбарьерная среда, что позволит детям или родителям с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно попасть внутрь.