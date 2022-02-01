Новосибирск, , 10:51 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшее время дневные оттепели будут сменяться ночными похолоданиями. Так, днём ожидается −4…−10 °С, ночью прогнозируется до — 16 °C.

Сосульки lmilo

«Это способствует замерзанию подтаявшего днём снега, образованию наледи и гололедицы. К тому же, существует возможность обвала ледяных снежных шапок, падения сосулек с крыш, обрушения слабых конструкций под тяжестью снега», — предупредили в региональном управлении МЧС РФ.

Новосибирцев просят быть осторожными из-за повышенного риска схода снега и сосулек с крыш зданий.