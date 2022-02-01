Нур-Султан, , 10:50 — REGNUM В настоящее время депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Дарига Назарбаева, являющаяся дочерью первого президента страны — Нурсултана Назарбаева, находится в отпуске без содержания, проходя курс реабилитации после перенесенного COVID-19. Об этом 1 февраля сообщает информационный портал zakon. kz со ссылкой на помощницу Назарбаевой.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас она находится в Нур-Султане и продолжает проходить курс реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

При этом 17 января пресс-секретарь дочери Назарбаева рассказала, что депутат находится в отпуске без содержания из-за курса реабилитации после перенесенного ею COVID-19. Также Дарига Назарбаева не посещала заседания парламента Казахстана с начала нынешнего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее большинство депутатов Мажилиса (парламента) Казахстана в ходе заседания 1 февраля поддержало кандидатуру на пост председателя парламента республики Ерлана Кошанова.