Москва, 1 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Сегодня, 1 февраля, президент России Владимир Путин поздравил коллектив Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с 90-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

Monoklon НИИ скорой помощи им. Джанелидзе

Президент подчеркнул, что НИИ по праву считается одним из наиболее уникальных лечебных и научных центров. Он занимает лидирующие позиции в России в разных областях здравоохранения — от неотложной хирургии до медицинской реабилитации пациентов.

«Институт неустанно совершенствует исследовательскую базу, внедряет в практику передовые хирургические технологии и вносит значимый вклад в медицину неотложной помощи», — отметил Путин и пожелал коллективу успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15-м этаже НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге в скором времени появится «красная зона» для пациентов с COVID-19.

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