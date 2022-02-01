София, , 10:49 — REGNUM В результате масштабной операции сил полиции и сотрудников пограничной службы Болгарии в окрестностях города Бургаса на юго-востоке страны задержаны 60 мигрантов, незаконно пересекших турецко-болгарскую границу. Об этом 1 февраля сообщает БТВ.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, нелегалы были обнаружены в лесном массиве «Меден Рудник».

По предварительным данным, все они являются выходцами из Афганистана, пытавшимися попасть через Румынию, Венгрию и Австрию в Германию и Францию.

Предполагается, что мигранты ожидали возможности при содействии болгарских «проводников» попасть на границу с Румынией.

Ведется следствие. Задержанные лица доставлены в один из пунктов временного пребывания беженцев.