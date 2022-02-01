Сочи, Краснодарский край, 1 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Сочи из-за опасности формирования смерчей над Чёрным морем на 1 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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По информации синоптиков, до конца дня 1 февраля на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем.

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких районах Краснодарского края продолжается устранение последствий сильных осадков, которые прошли в регионе несколькими днями ранее. В ряде районов наблюдается повышение уровня воды в реках, подтоплены десятки домов. В Крымском районе накануне, 31 января, из домов были эвакуированы девять жителей — все они относятся к маломобильной категории граждан.