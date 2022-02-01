Сеул, 1 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. За несколько дней до открытия Олимпийский игр в Пекине в сборной Южной Кореи заменили знаменосца. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского спортивного и олимпийского комитета.

Department for Communities and Local Government Олимпийские игры

Согласно опубликованным данным, шорт-трекистка Ким А Ран заменит конькобежку Ким Мин Сон.

Как отметили в комитете, решение о замене было принято по просьбе самой Ким Мин Сон.

Предполагается, что спортсменка перед своей второй зимней Олимпиадой решила не отвлекаться на церемонию открытия и сконцентрироваться на соревнованиях.

Вторым знаменосцем по-прежнему остается шорт-трекист Кван Юн Ги.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть спортивной делегации Южной Кореи прибыла в Пекин 31 января.

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