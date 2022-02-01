Вашингтон, 1 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Многопользовательская игра Evil Dead: The Game выйдет 13 мая 2022 года. Об этом 1 февраля сообщает издание Game Informer.

Скриншот YouTube Evil Dead: The Game

Изначально ожидалось, что релиз игры состоится в феврале 2022 года, но разработчики заявили, что им понадобится больше времени на доработку проекта. Evil Dead: The Game будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Напомним, что Evil Dead: The Game — это игровая адаптация серии фильмов «Зловещие мертвецы». В ней будут доступны кооперативный, соревновательный и одиночный режимы.