Штат Джорджия, США, , 10:45 — REGNUM Актёр Мозес Дж. Мозли скончался в возрасте 31 года. Об этом 1 февраля пишет TMZ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Свеча Sammedan

По словам одного из членов семьи Мозли, его тело нашли в районе Гудзонского моста в Стокбридже (Джорджия, США). Полиция предполагает, что причиной смерти актёра стало самоубийство.

ИА REGNUM напоминает, что Мозес Дж. Мозли сыграл в сериале «Ходячие мертвецы». Он исполнил роль одного из ручных зомби Мишон.

Читайте ранее в этом сюжете: Скончалась звезда сериала «Мэлроуз Плейс»