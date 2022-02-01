Штат Джорджия, США, 1 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Актёр Мозес Дж. Мозли скончался в возрасте 31 года. Об этом 1 февраля пишет TMZ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

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По словам одного из членов семьи Мозли, его тело нашли в районе Гудзонского моста в Стокбридже (Джорджия, США). Полиция предполагает, что причиной смерти актёра стало самоубийство.

ИА REGNUM напоминает, что Мозес Дж. Мозли сыграл в сериале «Ходячие мертвецы». Он исполнил роль одного из ручных зомби Мишон.