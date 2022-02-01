Мадрид, 1 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Евросоюз поймет, что еврофонды расходуются неэффективно, однако это произойдёт лишь в 2023 году. Об этом заявил лидер «Народной партии» (Partido Popular) Пабло Касадо, сообщает агентство EFE.

Pp.es Пабло Касадо

По его словам, в 2023 году во время оценки «контрреформ правительства Испании» Еврокомиссия поймёт, что правительство Испании «её обмануло», поскольку «именно так всегда и происходит».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса письмо с поддержкой метода распределения еврофонда «Следующее поколение».