Краснодар, 1 февраля 2022, 10:44 — REGNUM Последствия обильных осадков устраняют в муниципалитетах Краснодарского края, сообщили 1 февраля в региональном оперативном штабе. В настоящее время подтопленными остаются территории в четырёх районах края.
Так, в Темрюке подтоплены придомовые территории по двум улицам, а станице Голубицкой — на четырёх улицах. В Славянском районе на утро 1 февраля подтопленными остаются 167 придворовых территорий, в 43 дома зашла вода.
Также спасатели работают в хуторе Веселом Южного сельского поселения Крымского района, где уже эвакуированы из домов девять человек — это маломобильные жители хутора. В Горячем Ключе наблюдается медленное поднятие уровня воды в реке, на улице Луговой, куда вода уже дошла, установили водооткачивающие установки и прокопали ливневки.
В реке Анапка в районе Анапа вода достигла неблагоприятных показателей, в районе х. Чембурка и начале Пионерского проспекта уровень воды в ближайшие дни будет зависеть от ветра и штормовых явлений, которые влияют на выход водотока в устьевой части реки, уточнили в оперштабе. При этом по прогнозам в Анапе в ближайшие дни сохранится дождливая погода, однако осадки интенсивными не будут.