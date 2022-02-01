Краснодар, 1 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Последствия обильных осадков устраняют в муниципалитетах Краснодарского края, сообщили 1 февраля в региональном оперативном штабе. В настоящее время подтопленными остаются территории в четырёх районах края.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Так, в Темрюке подтоплены придомовые территории по двум улицам, а станице Голубицкой — на четырёх улицах. В Славянском районе на утро 1 февраля подтопленными остаются 167 придворовых территорий, в 43 дома зашла вода.

«В настоящее время расчищены ливнестоки от снега и подходы ко всем трансформаторным подстанциям в районе. Дополнительно установлена насосная станция для откачки воды из города в магистральные каналы. Проверили 31 стационарную станцию по откачке и перекачке воды ливнестоков в Славянске-на-Кубани. Расчищен и углублен отводящий магистральный канал более 10 км», — уточнили в оперштабе.

Также спасатели работают в хуторе Веселом Южного сельского поселения Крымского района, где уже эвакуированы из домов девять человек — это маломобильные жители хутора. В Горячем Ключе наблюдается медленное поднятие уровня воды в реке, на улице Луговой, куда вода уже дошла, установили водооткачивающие установки и прокопали ливневки.

В реке Анапка в районе Анапа вода достигла неблагоприятных показателей, в районе х. Чембурка и начале Пионерского проспекта уровень воды в ближайшие дни будет зависеть от ветра и штормовых явлений, которые влияют на выход водотока в устьевой части реки, уточнили в оперштабе. При этом по прогнозам в Анапе в ближайшие дни сохранится дождливая погода, однако осадки интенсивными не будут.