Москва, , 10:42 — REGNUM После распада СССР в Закавказье образовался политический вакуум. С начала 2000-х возникшей пустотой пытались воспользоваться не только региональные, но и глобальные игроки. Как отчётливо показали события в Афганистане, влияние США на Ближнем Востоке продолжает снижаться, что позволяет вернуться в регион историческому треугольнику Турция-Россия-Иран.

Закавказье Иван Шилов © ИА REGNUM

Ещё недавно практически неизбежной считалась интернационализация Кавказа, а главную скрипку в регионе играли бы США, Североатлантический альянс и глобальные международные организации, говорится в новом докладе Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. В этом случае Турция и Иран оказались бы не удел, а потому и Анкара, и Тегеран всячески противились подобному развитию событий.

По мнению многих российских экспертов, самое вероятное развитие событий в Закавказье — продолжение конкуренции между Турцией, Россией и Ираном, для чего время от времени будут привлекаться глобальные игроки. Москву, как и народы региона, такая ситуация устраивать не может, она грозит перманентной нестабильностью, а значит основой регионального сотрудничества должны стать добрососедство, взаимное доверие и интеграция.

Как отметили авторы доклада, последние двадцать лет Вашингтон активно вытеснял Москву из Закавказья и блокировал Иран, опираясь на своего главного стратегического партнёра в регионе — Турцию. Невзирая на это, Анкара решила сблизиться с Ираном и Россией, так как со временем проявляется все больше общих интересов в экономике, политике, а главное, в сфере безопасности.

Стоит признать, что пока объединение напоминает «клуб по интересам», но треугольник всё больше перерастает в стратегическую ось, а значит будет эффективно и успешно решать региональные проблемы.

Неоднозначные отношения с Западом объединяют Россию, Турцию и Иран, отметили в Институте РУССТРАТ, если этот альянс перерастет в полноценный союз, то последствия для мировой геополитики могут оказаться революционными.