Париж, 1 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон примет представителей и защитников восточных христиан, чтобы подтвердить историческую приверженность Франции поддержке меньшинств, сообщает Le Figaro.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Перед примерно 150 гостями Елисейского дворца глава государства напомнит о действиях, предпринятых с начала пятилетнего срока.

В последние недели на бедственное положение восточных христиан обратили внимание несколько кандидатов в президенты Франции, в том числе правые и ультраправые.

Франция помогает более чем 170 франкоязычным школам на Ближнем Востоке, а также софинансирует международный альянс по защите наследия в зонах конфликтов, который поддерживает 150 культурных объектов, пострадавших в результате конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане.

Напомним, по данным Ватикана, количество христиан, укоренившихся на Ближнем Востоке, сократилось с 20% до Первой мировой войны до 4% в наши дни. Это около 15 миллионов человек.