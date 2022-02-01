Тбилиси, 1 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Грузию за весь 2021 год посетили 145 тыс. туристов, что на 239,1% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Грузия

«Наибольший вклад из стран региона в прирост посетителей внесли Россия (28,5 процентных пункта), Турция (26,2 процентных пункта) и Армения (18,9 процентных пункта)», — говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, в декабре прошлого года Грузию посетило больше туристов, чем городом ранее на 89,9%.

Напомним, весной 2020 года власти Грузии ввели ряд карантинных ограничений, в том числе на въезд из-за рубежа. Это вызвало экономический кризис в стране, так как грузинская экономика в значительной степени зависит от туризма. Во второй половине 2021 года эти ограничения начали постепенно смягчать.