Таллин, , 10:41 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 31 января в Таллинне провел переговоры с министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс. В рамках мероприятия польский дипломат заявил, что «российские военные останутся в Белоруссии и после учений», передает Polskie Radio.

Российские военные Mil.ru

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«Концентрация российских войск вдоль украинских границ создает самую напряженную ситуацию в Европе со времен Второй мировой войны», — заявил Збигнев Рау.

Он подчеркнул, что «речь идет об опасной ситуации не только о польских, литовских, латвийских или эстонских границах». По его словам, речь идет о восточных границах всего трансатлантического сообщества.

«Нам известно о планируемых на февраль учениях белорусских и российских войск, хотя они и не были заявлены ранее. Мы также наблюдаем некоторые тенденции, указывающие на то, что в будущем, после проведения учений, российские вооруженные силы не покинут Белоруссию, а закрепятся там и будут усиливаться», — заявил Рау.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».