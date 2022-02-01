Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во главе делегации города прибыл в столицу Белоруссии в рамках рабочего визита. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

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В ходе официальной части визита Александр Беглов встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром страны Романом Головченко. Представители двух государств обсудят вопросы торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества.

Помимо этого губернатор Петербурга планирует встретиться с государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии Дмитрием Мезенцевым и председателем минского горисполкома Владимиром Кухаревым.

В ходе поездки пройдут также неофициальные мероприятия. Беглов совместно с делегацией уже возложил венки к мемориалам в память о событиях Великой Отечественной войны. Губернатор также посетит экспозицию «Символы блокадного Ленинграда» и встретится с блокадниками, проживающими в Белоруссии.

Отметим, целью визита Александра Беглова является совместное развитие инновационных проектов, культурной сферы, а также экономическое сотрудничество. Ранее Беглов посещал с похожим визитом столицу Сербии Белград.