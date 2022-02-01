Благовещенск, 1 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Амурский областной суд признал виновным в превышении должностных полномочий сотрудника уголовно-исполнительной системы региона. В качестве наказания мужчину лишили свободы на 8 лет с отбыванием срока в колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе следственного управления СК РФ по Приамурью.

(сс) sajinka2 Коррупция

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Мужчина получил 20 тыс. рублей за то, что соврал о своём влиянии на перевод заключённого в другую колонию. Экс-сотрудник ФСИН также брал взятки за передачу осуждённым мобильных телефонов.

Помимо назначения заключения амурчанина наказали штрафом в 390 тыс. рублей. Уголовные дела в отношении него были возбуждены по статьям 159 (мошенничество), 290 (получение взятки) и 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудников управления делами правительства Приамурья подозревают в коррупции. Прокуратура обнаружила там растрату 1,2 млн рублей. В госструктуру был трудоустроен слесарь-сантехник, который фактически не работал, но получал заработную плату.