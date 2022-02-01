Брюссель, , 10:37 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо главе правительства Испании Педро Санчесу, в котором поздравила его с выполнением обязательств по получению европейских фондов «Следующее поколение» (Next Generation). Об этом пишет агентство EFE.

Урсула фон дер Ляйен © European Union 2019 – Source EP

Фон дер Ляйен также поздравила испанского премьера с «прозрачностью и ответственностью» плана, предусматривающего распределение указанных фондов.

Письмо, написанное на английском языке и датированное 25 января, было отправлено фон дер Ляйен в разгар критики со стороны «Народной партии» (Partido Popular) в адрес правительства за управление этими фондами.

Фонды «Следующее поколение» — это пакеты мер по поддержке экономики стран-членов Евросоюза, пострадавших от пандемии коронавируса.