Бухарест, 1 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Румынии объявило о намерении повысить боеспособность румынских вооружённых сил за счет привлечения к масштабным маневрам и теоретическим занятиям местных армейских резервистов. Об этом 1 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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«Инициатива направлена на увеличение числа солдат, обученных на случай опасности для нашего государства», — говорится в специальном документе румынского оборонного ведомства.

Предполагается, что в период начальной военной подготовки резервист будет получать до 2700 леев ($613), а в дальнейшем, при постановке гражданина на регулярный учет, он сможет рассчитывать на прибавку в 1500 леев ($340) к заработной плате по месту постоянного трудоустройства.

Согласно официальной информации, в данный момент регулярная армия Румынии насчитывает 73 тысячи военнослужащих. При этом каждый второй из пяти миллионов граждан страны, годных к военной службе, отказывается от прохождения соответствующей армейской подготовки.