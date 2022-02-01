Пермь, , 10:35 — REGNUM Губернатор Пермского рая Дмитрий Махонин отчитался перед заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко о подготовке к 300-летию Перми. Ключевыми темами стала реализация крупных проектов — строительства и переезда пермской художественной галереи, возведения здания краевой музыкальной школы, а также многофункционального комплекса «Энергия». Информация об этом опубликована на портале government.ru.

Чернышенко подчеркнул, что времени осталось не так много, поэтому особое внимание следует уделить соблюдению сроков и графиков работ. «Наша главная цель — чтобы большинство объектов были сданы в юбилейный год, и пермяки оценили положительные изменения качества их жизни», — сказал он.

Дмитрий Махонин доложил о том, что уже определён подрядчик на строительно-монтажные работы в рамках реализации проекта по строительству краевой музыкальной школы для одарённых детей. Ее планируют открыть летом 2023 года.

Что касается ситуации с Пермской художественной галереей, то переезд реставрационной мастерской и некоторых произведений из фондов в помещение на ул. Окулова, где обеспечены все необходимые условия для хранения экспонатов, начался вовремя. Закончить его планируется к концу марта. Сейчас генподрядчик проводит мероприятия по корректировке проектно-сметной документации нового здания галереи. Изменения связаны с наличием действующих железнодорожных путей на перегоне Пермь I — Мотовилиха.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в декабре 2021 года председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках рабочего визита в Пермский край поручил губернатору лично контролировать переезд галереи в новое здание. В апреле в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, где она располагалась, должна состояться первая служба.

В настоящее время подрядчик приступил к подготовительным работам по обустройству строительной площадки будущего многофункционального комплекса «Энергия». Его общая площадь составит более 16,9 тыс. квадратных метров. Комплекс будет включать в себя универсальные спортзалы, бассейн, мини-футбольное поле и беговые дорожки. Завершено проектирование спорткомплекса на 10,5 тысячи зрителей. Документы уже направлены на прохождение Главгосэкспертизы. Возведение арены планируется начать в II квартале 2022 года.

«Проект сложный, масштабный, поэтому лично контролирую все этапы его реализации. Ключевое значение для нас сейчас имеет выбор исполнителя. Мы намерены привлечь крупных профессиональных подрядчиков, включая зарубежных, которые имели опыт строительства подобных арен», — сообщил пермский губернатор.

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