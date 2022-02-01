Москва, , 10:34 — REGNUM Девятый сезон шоу «Голос. Дети» будут оценивать три наставника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Первого канала.

Голос. Дети Okras

Кресла жюри займут рэпер Баста, певица Полина Гагарина, а также исполнитель Егор Крид. Ведущими проекта выступят Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Добавим, что премьера нового сезона проекта состоится 11 февраля 2022 года. На этапе слепых прослушиваний жюри предстоит набрать команды по 15 вокалистов из 110 претендентов.

Читайте ранее в этом сюжете: Настя Ивлеева рассказала о планах на третий сезон шоу «Блогеры и дороги»