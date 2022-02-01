Москва, 1 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Девятый сезон шоу «Голос. Дети» будут оценивать три наставника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Первого канала.

Okras Голос. Дети

Кресла жюри займут рэпер Баста, певица Полина Гагарина, а также исполнитель Егор Крид. Ведущими проекта выступят Дмитрий Нагиев и АгатаМуцениеце.

Добавим, что премьера нового сезона проекта состоится 11 февраля 2022 года. На этапе слепых прослушиваний жюри предстоит набрать команды по 15 вокалистов из 110 претендентов.