Новосибирск, , 10:34 — REGNUM В Новосибирске начата доследственная проверка по факту гибели рабочего на строительной площадке нового моста через реку Обь. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Строительство моста в Новосибирске СКР по Новосибирской области

«По предварительным данным, мужчина сорвался с высоты около 60 метров с опоры строящегося моста в Центральном районе города Новосибирска», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия находится следователь. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.