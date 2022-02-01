Новосибирск, 1 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Новосибирске начата доследственная проверка по факту гибели рабочего на строительной площадке нового моста через реку Обь. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

СКР по Новосибирской области Строительство моста в Новосибирске

«По предварительным данным, мужчина сорвался с высоты около 60 метров с опоры строящегося моста в Центральном районе города Новосибирска», — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия находится следователь. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.