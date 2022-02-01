1 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Бела Ковач, , 11:13 — REGNUM «Военные действия России поставили на грань войны», — говорится в заявлении Орбана и его друзей из ультраправых партий Европы 28−29 января. Необходимость деэскалации и мирного решения украинско-российского конфликта он подчеркнул на саммите в Мадриде в субботу. Орбан, Сантьяго Абаскаль, президент испанского правого движения Vox, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и Марин Ле Пен, лидер и кандидат в президенты Французского национального союза.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

После мероприятия венгерский премьер пояснил журналистам: на встрече польские и венгерские политики подчеркнули присутствовавшим на встрече партийным лидерам, что, хотя события на украинско-российской границе не оказали прямого влияния на жителей Мадрида, «но для тех, кто живет в Центральной Европе, это очень важный вопрос». Виктор Орбан добавил, что новая европейская система безопасности является важным вопросом, но европейцы должны быть каким-то образом вовлечены в этот процесс. Премьер-министр Венгрии заявил, что климатическая политика Брюсселя провалилась. Он считает, что идея повышения цен на энергоносители для защиты климата оказалась неразумной. Он подчеркнул, что Венгрия не следует этой политике, и указал на необходимость предотвратить введение Брюсселем новых налогов на автомобили и для домовладельцев. Было принято решение о создании координационного офиса в Брюсселе.

Европейские маргинально правые партии договорились создать координационный офис в Брюсселе на двухдневном саммите в Мадриде, заявил Хорхе Бухаде, глава группы ЕС испанской партии Vox, которая организовала эту конференцию. По его словам, офис предоставит возможность для постоянного сотрудничества в Европейском парламенте между правыми партиями, которые в настоящее время принадлежат к трем разным фракциям или являются независимыми, но также будет координировать свою политику, позиции и «уважение свободы каждой партии». На встрече в защиту Европы были представлены 15 партий из 12 европейских стран. Во встрече также приняли участие премьер-министр Виктор Орбан, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и кандидат в президенты от Французского национального союза Марин Ле Пен. В совместном заявлении европейские партии призвали к сотрудничеству против внешних угроз и выступили с заявлением по итогам двухдневной конференции.

Хорхе Бухаде (сс) Vox España

«Российские военные действия на восточной границе Европы поставили нас на грань войны. Против таких угроз необходимы солидарность, решимость и оборонное сотрудничество между европейскими странами», — заявил Хорхе Бухаде, лидер испанской группы Vox в ЕС на пресс-конференции.

В заявлении также говорится, что европейские страны считают дипломатию ЕС неэффективной. Это большое открытие.