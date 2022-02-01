Цюрих, Швейцария, , 10:31 — REGNUM По мнению президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа, у ряда хоккеистов на Олимпиаде в Пекине будет выявлен новый коронавирус. Он рассказал об этом 1 февраля.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

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Как отметил в интервью ТАСС глава IIHF, он обеспокоен по поводу ковид-протокола на Олимпиаде в Пекине, не предназначенного, по его мнению, для профессионального спорта.

«Большая часть игроков прибудет в Пекин поздно, они выступали в своих клубах до последнего момента и не были изолированы. Уровень тестов действительно сложный, и мы ожидаем положительные случаи. Я надеюсь, что этого будет недостаточно для остановки турнира, скрестим пальцы», — сказал он.

Отметим, Олимпийский турнир по хоккею среди женщин стартует 4 февраля, а среди мужчин — 9 февраля.