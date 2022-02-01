Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Законодательное собрание Ростовской области планирует потратить почти 45 млн рублей на освещение своей деятельности в СМИ в 2022 году, передаёт ИА REGNUM.

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Шесть открытых конкурсов на сумму 44,8 млн рублей объявлено на сайте госзакупок. Оказание услуг по освещению деятельности донского парламента в периодических печатных изданиях, на интернет-сайтах, радиоканалах и телеканалах будет оплачиваться из средств региональной казны.

Так, 27,8 млн рублей предусмотрено на освещение деятельности Заксобрания на радиоканалах и телеканалах, 9,2 млн рублей — на интернет-сайтах, 7,7 млн рублей — в печатных изданиях.

ИА REGNUM отмечает, что несколько лет назад Ростовская область вошла в число регионов-лидеров, в которых чиновники и депутаты непомерно тратят бюджетные средства на пиар. Так, например, в течение шести месяцев 2016 года освещение деятельности властей вылилось более чем в 200 млн рублей. Затем траты на саморекламу были сокращены.