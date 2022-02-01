Уфа, , 10:30 — REGNUM Рекультивация «Уфахимпрома» в Уфе попадет в федеральную программу «Генеральная уборка». Об этом 1 февраля сообщил глава администрации Уфы Сергей Греков на оперативном совещании в муниципалитете.

Речка загрязнена Onf.ru

Он отметил, что это стало известно во время его встречи с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой, которая прошла 31 января в Москве.

Во время встречи были рассмотрены вопросы рекультивации «Уфахимпрома» и реконструкции полигона твёрдых коммунальных отходов около поселка Новые Черкассы.

Отмечается, что после анализов проб, которые были взяты на территории «Уфахимпрома», Уфа попадает в федеральную программу «Генеральная уборка».

«До 30 марта мы должны подготовить все необходимые документы, чтобы в ней участвовать. По поручению главы Башкирии Радия Хабирова, до 2024 года мы должны приступить к рекультивации», — сообщил Греков.

Согласно планам, территорию этого предприятия рекультивирует Федеральный экологический оператор, который занимается утилизацией отходов первого и второго классов. Руководство Башкирии должно подписать с ним соответствующее соглашение. После этого оператор откроет филиал в Уфе.

Греков также отметил, что кроме реконструкции на полигоне в Новых Черкассах, планируют провести рекультивацию территории.

«Будут построены очистные сооружения для сточных вод и фильтрата с полигона. Кроме того, здесь планируется создать мусоросортировочный комплекс мощностью 600 тысяч тонн в год. Проект реконструкции полигона полностью исключит потенциальную угрозу негативного воздействия на окружающую среду. Сделать все мы должны также до 2024 года», — сообщил глава администрации.

Он также отметил, что в результате будет достигнута экологическая защита поверхностных, подземных вод и атмосферного воздуха.