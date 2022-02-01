Нур-Султан, , 10:28 — REGNUM Большинство депутатов Мажилиса (парламента) Казахстана в ходе заседания 1 февраля поддержали кандидатуру на пост председателя парламента республики Ерлана Кошанова. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перед этим снял Кошанова с поста главы администрации президента. На это место он назначил Мурата Нуртлеу.

Стоит отметить, что после завершения беспорядков в Казахстане Токаев начал перестановку в органах власти. Ряд министров были сняты с постов. Также увольнения коснулись родственников экс-президента республики Нурсультана Назарбаева.

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