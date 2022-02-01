Пенза, , 10:53 — REGNUM В Пензенской области до конца 2022 года необходимо расселить 589 человек из 7,78 тыс. кв. метров аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проблемы Ветхого Жилья Иван Шилов © ИА REGNUM

По региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019—2025 годах» запланировано расселение 4,4 тыс. человек из 142 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Расселяемая площадь составит более 66 тыс. кв. метров. Общий объем финансирования программы равен 3 млрд рублей.

Всего в региональной адресной программе принимают участие 14 муниципальных образований, на территории 11 из них расселено 1,37 тыс. человек из 688 жилых помещений площадью (расселяемая площадь составила 19,95 тыс. кв. метров). Отмечается, что целевые показатели 2019−2021 годов Пензенской областью достигнуты.

Губернатор региона Олег Мельниченко потребовал от глав муниципалитетов лично контролировать процесс расселения аварийного жилья.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в течение 2022 года в Удмуртии из признанного аварийным жилья расселят 1440 человек в 18 городах и районах республики, которые проживают на 25 тыс. кв. метров площади.

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