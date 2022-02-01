Ульяновск, , 10:26 — REGNUM В Ульяновской области продолжились кадровые изменения в правительстве. Андрей Тюрин, который уволился с поста вице-премьера, станет советником губернатора. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

На заседании штаба по развитию региона губернатор Алексей Русских заявил, что Андрей Тюрин сложил полномочия заместителя председателя правительства Ульяновской области «по собственному желанию». Он станет советником главы региона на общественных началах.

Координировать работу министерств и ведомств, которые находились в подчинении Тюрина, будет премьер-министр Владимир Разумков. Напомним, он отвечал за работу минтранса, минстроя, минэнергетики и агентства государственного строительного надзора.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2021 года стало известно о переназначении на пост первого вице-премьера Ульяновской области Андрея Тюрина. В правительстве региона он работал с октября 2016 года, с приходом в апреле 2021 года Алексея Русских сумел сохранить высокий пост.