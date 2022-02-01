Кабул, 1 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Афганистане должностные лица Института управления и развития здравоохранения объявили о запуске программы мобильных медицинских бригад в провинциях Парван и Панджшер.

Pixabay.com Медики в Ярославской области живут припеваючи

В интервью газете «8 Собх» Хумаюн Иман, представитель института, сообщил, что программа была запущена под названием «Здоровье и питание» с целью предоставления сельским жителям в этих провинциях доступа к службе здравоохранения.

По его словам, каждая из бригад, в которую входят восемь медработников, будет работать понедельно, проводя обследования, оказывая психологическую помощь и консультируя по вопросам питания.

Иман добавил, что программа бесплатно охватит около 22 000 человек в провинции Панджшер и ещё 30 000 человек в Парване. По его словам, программа будет продолжаться в течение года при финансировании ЮНИСЕФ во всех районах Афганистана, где нет доступа к медицинскому обслуживанию.