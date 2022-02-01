Москва, , 10:23 — REGNUM Самым дорогим городом для жизни в России назван Анадырь — административный центр Чукотского автономного округа, самым дешевым — Назрань в Республике Ингушетия. Такие данные исследования приводит РБК со ссылкой Росстат.

Вид на город Анадырь Олег Кугаев © ИА REGNUM

Был проведен анализ цен на набор из 264 видов потребительских товаров и услуг в 290 городах и поселках городского типа. Исследование показало, что в Анадыре их стоимость на 57% выше, чем в среднем по России, а в Назрани цены на 25% ниже средних по стране.

Также среди дорогих городов России оказались Зырянка, Мирный (+46%), Усть-Нера (+37%) в Якутии и Палана в Камчатском крае (+43%). В список самых дешевых для жизни городов вошли Магас (Ингушетия) — цены ниже на 23%, Канаш (Чувашия) — на 18%, Малгобек (Ингушетия) и Ковылкино Можга (Удмуртия) — на 17%.

Вместе с тем, Москва по относительной дороговизне оказалась за пределами первой десятки городов России. Санкт-Петербург вошел лишь в четвертую десятку.

Как сообщало, жители Москвы считают город самым дорогим дорогим. Такую оценку столице дали 64% москвичей. На втором месте — Уфа (60%, на третьем — Казань (58%).

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