Брянск, 1 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере признан 55-летний бывший директор строительной организации в Брянске. Застройщик похитил более 130 млн рублей дольщиков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

G-house.ru На строительстве многоквартирного дома

Подрядчик занимался строительством двух многоквартирных домов в Брянске — на улице Желябова микрорайона Камвольный и улице Степной. В общей сложности ущерб дольщиков оценили в 131,293 млн рублей.

Советский районный суд Брянска 31 января приговорил обвиняемого к трём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.