Новосибирск, 1 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции за незаконную охоту. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Андрей Репин ИА REGNUM Охота

Установлено, что днём 30 января участковые одного из районных отделов МВД России вместе со своим знакомым подстрелили не менее девяти сибирских косуль в охотничьих угодьях в 7 км от села Воробьёво Венгеровского района — во время запрета охоты на них.

Следователи изъяли у них охотничьи ружья, снегоходы и мешки с мясом. Расследование продолжается.