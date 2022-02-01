Мадрид, , 10:19 — REGNUM Санкции, которые Европейский Союз может ввести против России, не являются превентивными, поэтому они будут приняты только в случае нападения на Украину. Об этом перед началом выступления в сенатском комитете по иберо-американским делам заявил журналистам глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает агентство EFE.

Хосе Мануэль Альбарес As-coa.org

При этом, как отметил министр, если соответствующий шаг со стороны России всё же произойдет, санкции «будут масштабными и нанесут огромный ущерб российской экономике».

Несмотря на это, Альбарес выразил уверенность, что до этого не дойдет благодаря дипломатическим каналам, хотя он признает, что ситуация на границе между Россией и Украиной «продолжает оставаться очень напряженной и не должна преуменьшаться».