Ярославль, , 10:16 — REGNUM В Ярославской области подписаны контракты с подрядчиками на ремонт двух дорог в Рыбинском и Любимском районах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Дорога Ярославль — Любим Yarregion.ru

Ремонтом участка автомобильной дороги «Рыбинск — Арефино» в Рыбинском муниципальном районе займется ООО «ДЭП-57», зарегистрированная в Орловской области. Стоимость контракта составила 379,17 миллиона рублей. Предполагается, что ремонт начнется 29 апреля, а завершится 11 октября 2022 года. Отремонтировать предстоит два участка протяженностью по 8 километров каждый.

Ремонтом автодороги «Ярославль-Любим» займется областная кампания «Ярдормост». Стоимость контракта — 82,84 миллиона рублей. Работы начнутся 5 мая, а завершиться должны ко 2 сентября 2022 года. Отремонтировать предстоит два участка общей протяженностью около 5 километров. Заказчиком работ по двум контрактам является ГКУ «Ярдорслужба».