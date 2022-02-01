Баку, 1 февраля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Баку и Белград планируют заключить соглашение о сотрудничестве в области энергетики и горнодобывающей промышленности. Об этом в интервью агентству Report сообщила вице-премьер Азербайджана Зорана Михайлович.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

«Мы надеемся, что соглашение будет подписано во время визита делегации Сербии в Азербайджан на восьмом заседании Консультативного совета Южного газового коридора», — сказала Михайлович.

на отметила, что Баку заинтересован в расширении списка стран Восточной и Южной Европы, которые стремятся диверсифицировать источники энергоресурсов. Она также заявила, что Азербайджан и Сербия также рассмотрят сотрудничество в сфере «зелёной» энергетики.

Напомним, заседание Консультативного совета Южного газового коридора состоится в Баку 4 февраля. Это будет уже восьмая встреча в данном формате.