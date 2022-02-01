Киев, , 10:31 — REGNUM Троих украинских граждан, задержанных за подготовку беспорядков, подозревают в связях с Россией. Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил в интервью телекомпании CNN.

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По его словам, сейчас власти допрашивают задержанных и собирают доказательства причастности России к подготовке беспорядков, направленных на дестабилизацию обстановки на Украине. Все задержанные украинцы, добавил он, тесно связаны с вооружёнными формированиями Донбасса, в том числе с батальоном «Восток», который там действовал ранее.

«Этот последний заговор является наиболее серьезной попыткой дестабилизировать Украину», — приводятся слова Енина на сайте телекомпании.

Замглавы МВД отметил, что протесты готовились возле офиса президента Украины, а также в городах вблизи российской границы. Ранее на Украине заявили о задержании группы лиц, намеревавшихся устроить массовые беспорядки.

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