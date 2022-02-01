Санкт-Петербург, 1 февраля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге скончались еще три человека, которые в январе 2022 года проходили обследование органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с применением бария в клинике №1 на улице Сикейроса. В случае, если их смерть наступила вследствие этих исследований, число погибших после обследования в клинике увеличится до шести человек. Об этом 1 февраля ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Уголовное дело

«Причина смерти устанавливается. Если подтвердится, что их состояние ухудшилось после обследования, число погибших составит шесть человек», — отметил источник.

По предварительным данным, умерли три женщины в возрасте от 63 до 78 лет.

Ранее агентство сообщало, что с 17 по 27 января стало известно о трех смертях среди пациентов Городского консультативно-диагностического центра №1 на улице Сикейроса. Как выяснилось, все погибшие и около 20 пострадавших проходили диагностику ЖКТ с использованием бария. По данному факту возбуждено уголовное дело. Также был задержан и помещен под стражу главный врач клиники. Использование партии бария, которая применялась при обследованиях не только в этой клинике, приостановлено по всему городу.

Отметим, что помимо следственных органов, причину смерти пациентов устанавливает территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.