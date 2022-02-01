Ростов-на-Дону, , 10:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону жильцам аварийного многоквартирного дома в переулке Кривошлыковском, признанного в 2020 году аварийным, пообещали выплатить компенсации. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Ветхое здание Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«В настоящий момент решается вопрос о выделении средств на оценку выкупной стоимости аварийных помещений. Оценка будет проводиться по рыночной стоимости аналогичного неаварийного фонда», — уточнили власти.

В связи с тем, что дом не входит в федеральную программу расселения из ветхого жилья, городские власти намерены обратиться за помощью в правительство Ростовской области, чтобы «в первоочередном порядке выплатить компенсацию на приобретение жилья». Этот процесс займёт определённый срок, но все юридические формальности будут соблюдены.

ИА REGNUM напоминает, что эвакуация 110 человек начинается сегодня, 1 февраля. Решение о срочных мерах принято в связи с тем, что в период новогодних праздников была зафиксирована активная динамика расхождения трещин в стенах в районе установленных маячков. Здание может рухнуть вместе с жильцами в любой момент.

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