Нур-Султан, , 10:13 — REGNUM Указ о назначении новым руководителем администрации президента Казахстана Мурата Нуртлеу подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба казахского лидера.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича руководителем администрации президента Республики Казахстан», — говорится в документе.

Также другим указом президент Казахстана освободил нового главу своей администрации от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности страны, на которой Нуртлеу находился с января нынешнего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности руководителя своей администрации Ерлана Кошанова.