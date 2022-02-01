Астана, 1 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Указ о назначении новым руководителем администрации президента Казахстана Мурата Нуртлеу подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба казахского лидера.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича руководителем администрации президента Республики Казахстан», — говорится в документе.

Также другим указом президент Казахстана освободил нового главу своей администрации от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности страны, на которой Нуртлеу находился с января нынешнего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности руководителя своей администрации Ерлана Кошанова.