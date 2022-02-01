Ирвайн, США, 1 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Глава разработки World of Warcraft Ион Хаззикостас рассказал, что Blizzard Entertainment сейчас трудится над новой игровой функцией. С её помощью игроки Орды и Альянса (две враждующие фракции в мире Warcraft) смогут вместе заниматься различными активностями, пишет издание Game Informer 1 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM World of Warcraft

Будущее обновление позволит игрокам Орды и Альянса объединяться в группы для прохождения подземелий, рейдов и участия в рейтинговом PvP. При этом в открытом мире представители различных фракций всё ещё будут враждебны друг другу.

По словам Хаззикостаса, внедрение этой функции даётся разработчикам непросто. На протяжение почти 20 лет Blizzard писала код World of Warcraft с учётом того, что игроки Орды и Альянса должны быть врагами.

Релиз обновления должен состояться в ближайшие месяцы. Точная дата пока неизвестна.