Екатеринбург, 1 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. На Среднем Урале уже в 2022 году появятся первые вытрезвители. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замгубернатора Павел Креков. По его словам, медучреждения испытывают серьезную нагрузку, занимаясь еще и с пьяными горожанами.

Cheladmin.ru Вытрезвитель

Чиновник отметил, что создавать такие учреждения на Среднем Урале начнут уже в текущем году в крупных городах, где есть вокзалы. По мнению Крекова, именно в этих местах проблема стоит наиболее остро. Договор на открытие вытрезвителя в том или ином городе будет трехсторонним: между муниципальным образованием, а также медицинскими и правоохранительными учреждениями, добавил чиновник.

Напомним, первого января 2021 года вступил в силу закон о восстановлении отрезвительной. Согласно документу, полицейские могут доставлять пьяных граждан в специальные учреждения. Однако таких учреждений на Среднем Урале пока нет.