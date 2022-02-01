Бузулукский район, Оренбургская область, 1 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела о хищении четырех трансформаторов с территории компании, которая зарегистрирована в Самарской области. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбужью.

Трансформаторы

В совершении преступления обвиняют мастера цеха промыслового обслуживания частной организации. По версии следствия, в Бузулукском районе сентябре и октябре 2021 года мужчина, используя свое служебное положение, вывез трансформаторы в общей сложности на 970 тысяч рублей. Имущество было продано местному жителю.

Пока шло расследование дела, мужчина возместил ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.