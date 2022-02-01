София, 1 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Болгарская армия планирует сформировать специальный батальон, целью задачей которого будет защита восточных рубежей Североатлантического альянса в составе международных сил. Об этом 31 января заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Согласно официальной информации, военные подразделения Болгарии в количестве до 300 человек примут активное участие в работе баз НАТО в Румынии, а также укреплении военных объектов в регионе Черного моря на болгарской территории.

«София должна доказать свою способность быть конструктивным партнером альянса в условиях общей напряженной ситуации на Украине», — цитирует Петкова БНР.

В то же время, по словам премьер-министра Болгарии, его страна приложит все усилия для того, чтобы «не допустить эскалации напряжённости между Россией и Украиной».