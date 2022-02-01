Мадрид, , 10:07 — REGNUM Король Испании Филипп VI и королева Испании Летисия завершили краткий визит в Австрию, который включал возложение венка в Вене в память обо всех жертвах нацизма и, в частности, об испанских жертвах, большинство из которых были республиканцами. Об этом пишет агентство EFE.

Филипп VI Casa Rosada

Помимо этого, королевская семья посетила открытие выставки, посвященной художнику-сюрреалисту Сальвадору Дали.

Это был первый случай совместного путешествия монаршей семьи Испании в Австрию в своём статусе, хотя королева Летисия уже бывала в австрийской столице ранее, в октябре 2014 года, во время своей первой самостоятельной поездки за границу. Тогда она посетила выставку, посвященную художнику Диего Веласкесу.